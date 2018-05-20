توقيع اتفاق إستغلال النظام الفضائي ألكوم سات1 غدا

سيتم غدا التوقيع على اتفاقية إطار لاستغلال النظام الفضائي للقمر الصناعي ألكوم سات1 لاحتياجات البث الاذاعي والتلفزي.

الاتفاق يوقع من طرف شوقي سحنين المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي وعزالدين أوصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،بحضور وزير الإتصال جمال كعوان.

وذلك ظهر غدا بمركز البث الفضائي ببوشاوي بأولاد فايت.

ويخص هذا التعاون عدة محاور أساسية كاستغلال قدرات القمر الصناعي الموجهة للبث الإذاعي والتلفزي.

تحديد الاستراتيجية التجارية لتطوير وتوسيع خدمات البث عبر الساتل في الجزائر.

استغلال وصيانة المحطات الأرضية للبث الإذاعي والتلفزي، التكوين ونقل المعارف في ميدان خدمات البث الإذاعي والتلفزي عبر الساتل.

وأخيرا الدراسة ، التصميم والهندسة للأنظمة المرتبطة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.