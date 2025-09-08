توقيع بروتوكول تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية الكينية للنفط

قامت سوناطراك والشركة الوطنية الكينية للنفط، اليوم، بالتوقيع على بروتوكول تفاهم يهدف إلى دراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالي النفط والغاز بكينيا. على أساس منافع متوازنة ومتكافئة بين الطرفين.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وذلك على هامش الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. حيث يحدد بروتوكول التفاهم مجالات الاهتمام المشترك، من خلال وضع خبرة سوناطراك في خدمة الطرف الكيني. قصد المساهمة في ترقية قطاعه النفطي.

كما يركز البروتوكول بوجه خاص على التعاون فيما يخص أنشطة استكشاف وإنتاج المحروقات. ويتطرق إلى بحث سبل تزويد كينيا، لاسيما بغاز البترول المسال والمنتجات البترولية، فضلاً عن بحث جدوى تطوير منصة تجارية خاصة بغاز البترول المسال والمنتجات البترولية ومواد التشحيم والمنتجات البتروكيميائية.

كما ينص بروتوكول التفاهم على دراسة جدوى تطوير آليات توزيع غاز البترول المسال كوقود للسيارات وللاستعمال المنزلي. ومن جهة أخرى، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الكفاءات المهنية لموظفي الشركة الوطنية الكينية للنفط من خلال برامج تكوين تشرف عليها سوناطراك.

وأكدت سوناطراك في بيانها، أنّ إبرام هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الجزائرية والكينية، والرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والطاقة. ويشكل خطوة نوعية في مسار التعاون الطاقي بين البلدين. كما يعكس طموح سوناطراك الرامي إلى توسيع نشاطاتها على الصعيد القاري وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة.

