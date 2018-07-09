توقيفات وحجز كراس و طاولات بشواطئ تيبازة

مديرية التجارة تتابع قضائيا 5 مستغلين للشواطئ

مدير الإدارة المحلية يحرر شاطئ بن عودة احتله بارون لمدة 28 سنة

قامت، أمس، السلطات المحلية لولاية تيبازة، بحجز كراس وطاولات لمواطنين قاموا باحتلال رمال شاطئ المنار الكبير، حيث تدخلت مصالح الدرك الوطني للقيام بعملية الحجز بعد تلقي شكاوى من قبل مصطافين، وتوقيف متسببين في هذه العمليات التي من شأنها أن تشوه موسم الاصطياف بالولاية.

وأوضحت مصادر النهار، بأن المحتلين للشاطئ رفضوا عملية الحجز، قبل تدخل مصالح الدرك الوطني، التي نفذت عملية حجز الطاولات والكراسي التي كان يستغلها مجموعة من المنحرفين لكرائها للمصطافين مقابل مبلغ مالي، أين يجبرون المواطنين على الدفع.

وأكد مصدر مسؤول لـ»النهار»، بأنه تم حجز عدد معتبر من الكراسي والطاولات والشمسيات، تطلّب نقلها استعمال 3 شاحنات من الحجم الكبير، مؤكدا على أن مجانية الولوج للشاطئ ستبقى سارية المفعول.

وتطالب السلطات الشباب الذين تحصلوا على رخص الاستغلال، باحترام التعليمة المقدمة لهم، والتي تنص على كراء الطاولات والكراسي خارج المساحة الرملية، وليس داخلها أو بتنصيب الشمسيات والكراسي في الشاطئ، مضيفا بأنه يبقى للمواطن الحق في وضع الشمسيات واختيار المكان بكل حرية.

من جهة أخرى، شن أعوان الرقابة لمديرية التجارة حملة مراقبة واسعة من شاطئ الكولونال عباس بالدواودة شرقا إلى شواطئ الداموس بأقصى نقطة غرب الولاية، وعلمت «النهار» في هذا الإطار، أنه تم متابعة 5 مستغلين للشواطئ قضائيا بسبب عدم التزامهم بالاتفاقية التي تم إبرامها مع البلديات.

تحرير شاطئ بن عودة احتله بارون منذ 28 سنة

حرر مدير الإدارة المحلية لولاية تيبازة، بختي عبد القادر، شاطئ بن عودة من الاحتلال بعد 28 سنة من الاستغلال غير الشرعي للشاطئ من قبل بارون معروف بالمنطقة رفقة أبنائه، وجاءت عملية تحرير الشاطئ إثر زيارة فجائية للجنة ولائية عاينت شواطئ الولاية، قبل أن يتفاجئ أعضاء اللجنة ببارون شواطئ يستغل شاطئ بن عودة ويفرض إتاوات على المواطنين من دون أن يدفع أي سنتيم لخزينة البلدية، ليتدخل مدير الإدارة المحلية الذي أجبر المعني على التوجه مباشرة نحو مصالح البلدية، ودفع المستحقات اللازمة قبل استغلال الشاطئ، وهو ما انصاع له المعني الذي دفع ٥٢ مليون سنتيم لخزينة البلدية.