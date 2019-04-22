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توقيف الإخوة كونيناف وإسعد ربراب من طرف مصالح الدرك

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توقيف الإخوة كونيناف وإسعد ربراب من طرف مصالح الدرك
بقلم أمينة داودي

أوقفت مصالح الدرك الوطني كل من رجل الأعمال إسعد ربراب والإخوة كونيناف.

وتم توقيف رجل الأعمال إسعد ربراب بسبب التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

بالإضافة إلى تضخيم فواتير إستيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل مع إمتيازات جمركية.

من جهتها قامت مصالح الدرك بتوقيف الإخوة كونيناف رضا عبد القادر ، وعبد الكريم طارق.

كما أن الإخوة كونيناف تم توقيفهم بشبهة ابرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم.
المتابعات في حق كونيناف تشمل الإخوة رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق.


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