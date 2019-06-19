توقيف المشتبه فيه بمقتل طالب “فلسطيني” في سيدي بلعباس

توفي طالب فلسطيني بالإقامة الجامعية عطار بلعباس، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، إثر الإعتداء عليه.

وتعرض الضحية المدعو،”غسان محمد نجيب” يدرس السنة الثانية شعبة “الحقوق” لضربات بالسلاح الأبيض، على مستوى الجسم من طرف طالب آخر.

ومن جهتها تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيه، الذي يعتبر صديقه ذو أصول فلسطينية، مباشرة بعد الحادثة.

وبعد التحريات تبين أن الجريمة بسبب الفيسبوك، بعدما نشر الضحية، صورته واستفزه بها حسب ما صرح به الجاني للمصالح الأمنية.

وعبر الطلاب عن استياءهم الكبير وراء هده الجريمة التي راح ضحيتها زميلهم مطالبين الوزراة بفتح تحقيق معمق.