توقيف المشتبه فيه بقتل الراقي “بلحمر” في غليزان

تمكنت مصالح الأمن، فجر اليوم الإثنين، من توقيف المشتبه فيه بقتل الشيخ أبو مسلم بلحمر.
ويتعلق الأمر، بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، حيث عثر بحوزته سلاح أبيض.
ومن جهتها، فتحت تحقيقا معمقا، مع المشتبه فيه لمعرف ملابسات الحادث.
وتوفي الراقي بلحمر، إثر طعنات خنجر تلقاها على مختلف أنحاء جسده.
وحسب مصادر خاصة تحدثت لـ “النهار أونلاين”، فقد اقتحم مجهولون المنزل العائلي لبلحمر في حدود الثانية صباحا، وقاموا بمباغتته بطعنات مختلفة على مستوى انحاء الجسم.
الضحية يبلغ 52سنة وتوفي في حدود الساعة الثالثة صباحا بمستشفى محمد بوضياف.
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