توقيف المشتبه فيه بقتل الراقي “بلحمر” في غليزان

تمكنت مصالح الأمن، فجر اليوم الإثنين، من توقيف المشتبه فيه بقتل الشيخ أبو مسلم بلحمر.

ويتعلق الأمر، بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، حيث عثر بحوزته سلاح أبيض.

ومن جهتها، فتحت تحقيقا معمقا، مع المشتبه فيه لمعرف ملابسات الحادث.