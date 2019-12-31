توقيف جماعات اشرار وحجز اسلحة بيضاء ومشروبات كحولية بوهران

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات وفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من وضع حد لـ 3 مروجي مشروبات كحولية.

وتم حجز 443 وحدة خمر ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 65000 دج.

فيما تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص.

أين تم حجز 08 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير مختلفة الأنواع والأحجام، ألعاب نارية من الحجم الكبير SIGNAL، بالإضافة على صندوق معبأ بالحجارة.