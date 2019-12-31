توقيف جماعات اشرار وحجز اسلحة بيضاء ومشروبات كحولية بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف جماعات اشرار وحجز اسلحة بيضاء ومشروبات كحولية بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات وفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من وضع حد لـ 3 مروجي مشروبات كحولية.

وتم حجز 443 وحدة خمر ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 65000 دج.
فيما تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص.

أين تم حجز 08 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير مختلفة الأنواع والأحجام، ألعاب نارية من الحجم الكبير SIGNAL، بالإضافة على صندوق معبأ بالحجارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=748465

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com