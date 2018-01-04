توقيف جمركي قام بتهريب سيارة من ليبيا في الوادي

أوقفت مصالح الدرك بولاية الوادي قام بتهريب وشراء وترقيم مركبة قادمة من دولة الجوار ليبيا.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار أونلاين، فإن الجمركي يشغل في منصب رئيس الفرقة المتنقله،ومفتش رئيسي لتسيير الفرق الجمركية،بمفتشية أقسام الجمارك بالوادي.

حيث قام بتهريب وشراء وترقيم مركبة ليبية رباعية الدفع (2012) دون القيام بالاجراءات القانونية واستعمال وثائقها المزورة.

أين تم التحقق من عدم وجود أي أوراق بمصلحة حركة السيارات في كل من الولاية والبلدية،لتبين أنها غير مسجلة نهائيا،

وتم تحويل الملف لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، الذي طلب بخبرة شركة تويوتا بالعاصمة.