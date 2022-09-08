توقيف رجل أعمال هرب 6873 ألف دولار عبر استيراد آلات إنتاج البيض 

أوقفت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين بالعاصمة، رجل أعمال بشبهة تهريب الأموال إلى الخارج، في أعقاب عملية استيراد لعتاد من دولة تركيا.

أين تبين أن الفاتوريتين محل المخالفة محررتين بالعملة التركية الليرة وليس بالدولار الامريكي كما هو مدوّن في الوثائق. والتي تقدر قيمتهما إجمالا 6873 الف دولار أمريكي.

المتهم في قضية الحال تابعته محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وأدين بموجبها بعامين حبسا نافذا.

ومثل المعني مجددا أمام الغرفة الجزائية السابعة لمجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف الحكم الصادر في حقه. بحيث أنكر أمام هيئة المجلس كل التهم المنسوبة اليه.

بما فيه محضر المعاينة للفاتورتين الذين أكد بخصوصهما بأنه تم الافتراء عليه من طرف مصالح الجمارك بدولة تركيا. باعتباره قام خلال عملية استيراد آلات لإنتاج البيض بتاريخ 1جويلية 2002. بتحويل الأموال من الجزائر إلى تركيا عبر البنك المركزي.

مضيفا أنه قام بتحرير الفاتورة الأولى التي كانت تتضمن 6255 الف دولار. والفاتورة الثانية التي كانت تتضمن 618 الف دولار. وعليه تم إدخال السلعة وجمركتها بطريقة قانونية. كما أنه أعاد بيع العتاد من دون اية مشاكل، قبل أن يتفاجأ بمحضر مصالح الجمارك بالمطار.

دفاع المتهم: موكلي لم يرتكب أية مخالفة وهو تاجر معروف

من جهته دفاع المتهم أثار في مرافعته أن موكله لم يرتكب أية مخالفة بحكم انه تاجر معروف. وسبق وأن قام بعمليات استيراد من دون اية سوابق.

ولعل مربط الفرس في قضية الحال هو عدم استفياء كل التحريات بخصوص عملية الاستيراد التي قام بها موكله. من طرف مصالح الجمارك الجزائرية مع نطيرتها التركية.

وأكدت هذه الأخيرة أن المتهم حرر الفاتورتين محلّ الجريمة بالليرة التركية وهذا غير منطقي وغير معقول. باعتبار أن البنك المركزي لا يقبل ولا بتعامل في مجال تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة التركية. بغض النظر عن هذه العملة التي لا يندرج سند عملياتها ضمن العملات العالمية.

مضيفا أن وموكله ومنذ انطلاق مجريات التحقيق في القضية وهو ينكر ما تضمنه تقرير مصالح الجمارك التركية. مؤكدا بأنه الفاتورتين “بيوفارما” تم مخالصتها بالعملة الصعبة. ملتمسا الدفاع إفادة موكله بالبراءة التامة من روابط التهمة المنسوبة إليه.

وعلى ضوء ماورد من معطيات التمست النيابة العامة تأييد الحكم في حين أرجأ رئيس الجلسة النطق بالحكم الاسبوع المقبل.