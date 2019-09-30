تمكنت مصالح الدرك الوطني غرب العاصمة، أمس الأحد، من توقيف رجل الأعمال حبيب يوسفي، متلبسا بحيازة مسدس من دون رخصة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن حبيب يوسفي الذي كان يشغل منصب رئيس كونفدرالية المؤسسات الجزائرية، قد جرى توقيفه بإقليم معالمة بزرالدة.

وأوضحت مصادر تحدثت لـ”النهار أونلاين” أن حبيب يوسفي كان، لحظة توقيفه، يقوم بمعاينة بعض المشاريع التي يشرف على إنجازها.

وقد تمكن رجال الدرك من العثور بحوزة يوسفي على مسدس يحوزه من دون رخصة.

ومن المقرر أن يتم تقديم حبيب يوسفي اليوم للمثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة القليعة.

وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر المسدس التي تم العثور عليه بحوزة رجل الأعمال يوسفي.

تجدر الإشارة إلى أن حبيب يوسفي شغل منصب رئيس كونفدرالية المؤسسات الجزائرية قبل أن يتنازل عن المنصب لفائدة زوجته السابقة سعيدة نغزة.