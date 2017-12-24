توقيف رعية أجنبي يزوّر الأوراق النقدية من فئة 100 أورو

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر رعية أجنبي، كان يقوم بتزوير الأوراق النقدية من فئة 100 أورو.

جاء هذا بعد تقدٌم أحد المواطنين إلى ذات المصالح لترسيم شكوى ضد شخص مجهول و هو رعيٌة إفريقي.

بخصوص قضيٌة النصب واللإحتيال تعرض لهما من قبله.

مشيرا إلى أنه منذ حوالي عشرة أيام و أثناء تواجده بقطاع الإختصاص، تقدٌم إليه المشتبه فيه طالبا منه مساعدة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.

قصد إستخراج طرد بريدي يحوي على مليوني أورو أرسل إليه من بنك سويسري، ليسلٌمه الضحية المبلغ المتفق عليه.

بعد حوالي ساعة من الزمن، عاد المشتبه فيه إلى الضحية و بيده خزنة حديدية مصفُحة و توجها إلى بيت الضحية بولاية بومرداس.

حيث أجرى المشتبه فيه مكالمة هاتفية على مسمع الضحية لغرض الحصول على شفرة الخزينة.

ليتبيٌن بعد فتحها أنها تحتوي على أوراق مقصوصة على شكل أوراق نقدية عليها صبغة خضراء.

أخذ المشتبه فيه منها ورقتين و قام بغسلها بالماء لتزول منها الصبغة، فظهر أنهما ورقتين نقديتين من فئة 100 أورو.

و منحها للضحية قصد التأكٌد من صحتها، و بعد تأكٌد الضحية من صحٌتها مع البنوك و أنهما غير مزوٌرتين.

طلب المشتبه فيه من الضحية تسليمه مبلغ 01 مليار سنتيم لأجل إقتناء مادٌة غسل الصبغة الخضراء

هنا إرتاب الضٌحية و تقدم إلى مصالح الأمن لطرح القضيٌة عليهم، حيث تبين لهم أن فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة سجٌلت شكوى تتضمٌن نفس الوقائع.

بعد تحريات مستفيضة حول هوية المشتبه فيه، تم تحديدها وتوقيفه معترفا في التحقيقات بالفعل المنسوب إليه،.

كما تبين أنٌه معروف بإنتحال هوية 09 أشخاص.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.