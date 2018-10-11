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توقيف رعية تركي حاول تهريب 100 الف أورو عبر مطار وهران

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توقيف رعية تركي حاول تهريب 100 الف أورو عبر مطار وهران
بقلم كريمة سواق

كانت مخبأة باحكام داخل ميكرو اوند
تمكنت عناصر من شرطة الحدود على مستوى مطار احمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ جد معتبر من العملة الصعبة في رحلة عبر الخطوط الجوية التركية.

العملية النوعية التي نفذتها عناصر شرطة الحدود على مستوى المطار تمت عقب عملية تفتيش روتينية لمتاع رعية تركي.

حيث كان بصدد السفر الى تركيا أين تم ضبط وسط متاعه مبلغ جد معتبر قدرته مصادرنا ب 100 الف أورو كانت مخبأة باحكام في جهاز إلكترومنزلي من نوع “ميكرو-اوند”.

وقد تم حجز المبلغ المالي من العملة الصعبة وتوقيف الرعية التركي الذي يجري التحقيق معه.


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