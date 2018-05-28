توقيف سارق ” الهليكس” وإيداعه الحبس بأدرار

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأدرار بحر الأسبوع الماضي، من توقيف مشتبه فيه سرق مركبة من نوع “طويوطا هليكس”.

التي تم استرجاعها وفق العملية.

توقيف المشتبه فيه جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية، أمام ذات المصالح مفادها اختفاء سيارته المركونة أمام منزله.

وعليه باشرت مصالح الشرطة تحرياتها لاقتفاء أثر المركبة من خلال تكثيف الجانب الاستعلاماتي حولها، أين كلّلت التحرّيات بتوقيف المشتبه فيه في ظرف قياسي .

متلبسا بالجرم المنسوب إليه في احد أحياء أدرار، ليتم تحويله والمركبة إلى مقر الأمن الحضري الثاني وفتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، أين تمت احالته على المحاكمة الفورية.

وصدرت في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200.000 دينارمع إيداعه الحبس وإلزامه بدفع غرامة مالية.

تقدر بـ 100.000 دينار للضحية كتعويض على كافة الاضرار اللاحقة به .