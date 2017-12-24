توقيف شخصان متورطان في ترويج “ليريكا” بقسنطينة

تمكّنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر لقسنطينة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 23 و 24 سنة.

الشخصان متورطان في قضية المتاجرة بالمواد الصيدلانية بدون رخصة (ليريكا).

حيثيات القضيّة تعود إلى تاريخ نهاية الأسبوع المنصرم، و تبعا لمعلومات وردت لقوات الشرطة بالأمن الحضري السادس عشر.

من قبل رئيس موقع المجمع المركزي تفيد بوجود طالب جامعي رفقة شخص غريب قرب عمارة الآداب بجامعة قسنطينة .

يقومان بترويج المخدرات بالحرم الجامعي، ليتم تكثيف التحريات التي كللت بالوصول إلى هوية الشخصين وأوقات نشاطهما.

ليتم توقيفهما وحجز منهما 03 أمشاط بمجموع 26 كبسولة دواء من نوع بريغابالين (ليريكا)، معدة للبيع في وسط الطلبة.

وكذا مبلغ مالي قدر بـ 6000 دج من عائدات الترويج، ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بعد الإنتهاء من إنجازملف اجراءات جزائية في حق المشتبه فيهماتم تقديمهما امام النيابة المحلية.