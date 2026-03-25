توقيف شخصين في باتنة بتهمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية باتنة من وضع حد لنشاط إجرامي، تمثل في الابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوقفت شخصين، رجل وامرأة، يبلغان من العمر 31 و45 سنة.

وجاءت هذه العملية عقب شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا، أفادت فيها بتعرضها للابتزاز من طرف المشتبه فيهما، اللذين قاما بتهديدها بنشر محتوى يمس بسمعتها مقابل مبالغ مالية ومصوغات من المعدن الأصفر.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقات معمقة مدعّمة بتحريات ميدانية وخطة محكمة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما، مع ضبط مبلغ مالي بحوزتهما، إضافة إلى هواتف نقالة يُشتبه في استخدامها في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي. كما تمّ، بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنهما، استرجاع مبلغ مالي معتبر.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.