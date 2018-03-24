توقيف شخصين قاما بالسطو على ابتدائية في معسكر

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة غريس بولاية معسكر الخميس الماضي، من تفكيك مجموعة أشرار متكونة من شخصين،

وهذا بعد تورطهما في جريمة سرقة داخل مؤسسة تربوية، حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.

وتعود وقائع الجريمة إلى منتصف شهر مارس الجاري عندما تورط المشتبه فيهما في سرقة مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي بلواحقها من مدرسة ابتدائية بمدينة غريس،

ليتم إثر مباشرة التحقيق توقيف أحد المشتبه فيهما، والعثور بمسكنه على جميع المسروقات.

كما جرى بعدها توقيف شريكه، ليتم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غريس، التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.