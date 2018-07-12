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توقيف شخصين وحجز رطل من الكيف المعالج بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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توقيف شخصين وحجز رطل من الكيف المعالج بسيدي بلعباس صورة من الأرشيف
بقلم عاشور عبد الكريم

حجزت قوات الشرطةبالأمن الحضري الأول بسيدي بلعباس كمية من المخدرات فاق وزنها رطل من الكيف المعالج بعد عملية تفتيش قانونية.

حيث ضبطت الكمية المحجوزة لدى شخصين في العقد الرابع من العمر بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيه،وقدر وزنها ب 536 غرام كانت مخبأة بمسكنه.

أسفرت التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح من تحديد هوية شريكه البالغ من العمر 40 سنة وتم توقيفه وسط المدينة بعد مراقبة دقيقة.

بعد عملية التوقيف ،قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها.


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