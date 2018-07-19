توقيف شخصين وحجز 3 بنادق صيد وكمية من الذخيرة بتيارت

أوقف عناصر الدرك الوطني تيارت شخصين وحجز 3 بنادق صيد تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بقرية الشريطة ببلدية الدحموني.

وحسب ذات الهيئة فقد باشرت فرقة الأبحاث التحريات حول حيازة شخصين بنادق صيد بدون رخصة

حيث تنقلت مدعومة بأفراد من فرقة الأمن والتدخل والثنائي السنيو تقني المختص في الكشف على الأسلحة بتفتيش مسكني المعنيين.

وأسفرت العملية بالعثور داخل منزلهما على 3 بنادق صيد تقليدية الصنع بلواحقها، وتم توقيفهما.

كما تم حجز كمية من الذخيرة متكونة من 60 كبسولة و92 خرطوشة فارغة وكمية من البارود وحزام خراطيش

و صنفت المحجوزات ضمن “العتاد الحربي من الصنف الخامس”.

وسيتم لاحقا تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.