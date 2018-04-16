أوقف أمن العاصمة شخصين في قضية وصفة طبية مزورة وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الترويج والبيع مع حجز300 قرص مهلوس.

وأوضحت ذات الهئية أن العملية تمت من طرف فرقة الشرطة القضائية لبراقي بتوقيف سيارة مشبوهة على متنها شخصين .

وعقب تقتيش المركبة تم العثور بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب300 قرص مهلوس.

إضافة إلى 3 قطع من المخدرات من نوع القنب الهندي يقدر وزن كل واحدة منها ب3 غرامات .

وكذا وصفة طبية مزورة ومبلغ مالي يتجاوز 35.000 دج من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.