توقيف شخصين يصنعان كحول “غورو غورو” بتمنراست

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 25 و36 سنة.

في قضية صناعة مشروبات كحولية تقليدية الصنع من نوع “غورو غورو” لغرض البيع .

حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة مفادها وجود شخصين بحي قطع الواد الصفصاف يقومان ببيع المشروبات الكحولية.

وعليه، وبعد إعداد خطة أمنية محكمة تنقلت عناصر الفرقة لعين المكان أين تم ضبط السالفي الذكر في حالة تلبس.

وبحوزتهما 06 قارورات بلاستيكية سعة الواحدة 1.5 لتر، وبعد عملية التلمس الجسدي القانونية ضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره: 3000دج.

حيث تم تحويلهما للمقر من أجل إستكمال إجراءات التحقيق.

وبموجب إذن بالتفتيش لمحل إقامة السالفي الذكر تم حجز حوالي 300 لتر من المشروبات الكحولية (غورو غورو).

بالإضافة إلى أدوات تستخدم لصنع هذه المادة.

وبعد إنجاز إجراء قضائي تم تقديم السالفي الذكر أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.