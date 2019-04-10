توقيف شخص بحوزته على أوراق نقدية مزورة بباتنة

أوقفت المصالح الأمن بباتنة شخصا في العقد الثالث من العمر يحوز على 5 أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار.

بالإضافة إلى 50 قصاصة ورقية بحجم الأوراق النقدية كانت مهيأة للطباعة.

وحسبما أفاد به اليوم ذات السلك الأمني، فإن العملية تمت إثر دوريات قام بها عناصر من الأمن بالزي المدني.

مكنت من توقيف المشتبه به 37 سنة، ولدى إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على الأوراق النقدية المزورة

ليتم فتح تحقيق في القضية وإصدار أمر بتفتيش مسكن المشتبه به، أين تم العثور على القصاصات الورقية المهيأة للطباعة.

إلى جانب أجهزة الطباعة، وفقا لنفس المصدر.

وقد تم تقديم المشتبه به اليوم أمام العدالة، حيث صدر في حقه أمر إيداع عن جناية تقليد أوراق نقدية، استنادا لذات المصدر.