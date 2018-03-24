توقيف شخص قام بسرقة 16 رأس ماشية في مستغانم

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية مستغانم مؤخرا من توقيف شخص بتهمة سرقة 16 رأس من الماشية ببلدية منصورة،

حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الاقليمية لذات السلك الأمني.

وتمت العملية بعد شكوى تقدم بها الضحية مفادها بأن حظيرة الأغنام المحاذية لمنزله الواقع بدوار “النجاجرة” ببلدية منصورة تعرضت للسرقة.

وسمحت التحريات التي أطلقها الدرك الوطني بتوقيف المشتبه فيه واسترجاع الماشية المسروقة، يضيف نفس المصدر.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد كل ملابسات هذه القضية، وسيتم تقديم الموقوف للجهات القضائية في وقت لاحق.