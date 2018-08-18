توقيف عشريني يبيع الأسلحة البيضاء عبر “الفايسبوك” بتبسة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن تبسة، من تفكيك لغز ترويج مختلف الأسلحة البيضاء، عبر موقع “الفايسبوك”.

حيث أنه وعلى إثر المعلومات التي تلقتها مصالح الشرطة، تفيد قيام أحد الأشخاص، بنشر إعلانات يعرض فيها بيع مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.

الأسلحة مدعومة بصور لخناجر وسكاكين من الحجم الكبير، على غرار سيوف الساموراي، وغيرها من الأسلحة البيضاء.

وبعد الإستغلال الجيد للمعلومات وتفعيل عنصر البحث والإستعلام بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، بأمن لولاية.

تم إقتفاء النشاط الإلكتروني للمشتبه فيه وإتصالاته، ليتم تحديد هويته، ومكان اتصاله، حيث تبين أنه شاب يبلغ من العمر 28 سنة.

وتم إقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده، في إنتظار تقديمه أمام العدالة.