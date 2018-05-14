توقيف عصابة لسرقة تقوم بالسطو على ممتلكات المواطنين في قسنطينة

تمكنت شرطة ولاية قسنطينة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة عن قضية تكوين جمعية أشرار،

بغرض الاعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، السرقة بالكسر من داخل محل تجاري المقترنة بظرفي الليل والتعدد، حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وتعود وقائع القضية الى تلقي المصلحة شكاوى بخصوص تعرض ضحية لسرقة محله التجاري الكائن بوسط المدينة من قبل مجهول (ين)،

مست مجموعة من المصوغات من المعدن الاصفر ومبالغ مالية من العملة الوطنية وأخرى من عملات أجنبية،

تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي مليار سنتيم، ليتم مباشرة الابحاث والتحريات الميدانية،

التي مكنت من الوصول إلى هوية الفاعلين وإيقافهم في عدة أماكن متفرقة وبتفتيش مشاكنهم والأماكن التي تعودوا على الوجود فيها،

تم استرجاع أسلحة بيضاء محظورة وكذا العتاد المستعمل في عملية السرقة، كما تم استرجاع كل المسروقات لا سيما منها المصوغات من المعدن الأصفر،

التي تم العثور عليها مخبأة داخل جدار بفضل استعمال جهاز الكشف عن المعادن من قبل عناصر تحقيق الشخصية بذات المصلحة.

بعد الإنتهاء من إنجاز ملف إجراءات في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.