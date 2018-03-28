توقيف عصابة مقنّعة عذّبت زوجين لسرقة صندوق الذهب بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، بعصابة إجرامية،اعتدت على ضحية رفقة زوجته، داخل مسكنه باستعمال أسلحة بيضاء، للسطو على مصوغات ذهبية.

بقيمة 350 مليون سنتيم، ومبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم.

قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حين تقدّم إليهما ضحية رفقة زوجته لإيداع شكوى مفادها تعرّض منزلهما إلى السرقة.

من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين ملثّمين ومرتدين قفّازات، حيث صرّح الضحيّتين أنهما تعرّضا للتكبيل والتعذيب والضرب بسلاح ابيض لمدة ساعة كاملة.

وذلك لدلّ السارقين على مكان المصوغات الذهبية، كما تمّ حجزهما في غرفة ووضع على فمهم شريط لاصق.

بناءا على المعطيات المتوفرة، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث تبيّن أنهم لهم احترافية في ذلك من خلال عدم ترك أي بصمات أو اثر.

باستمرار التحريّات وبعد استغلال جميع المعطيات وتكثيف العمل الميداني تم الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي، حيث تبيّن انّه كان يعمل عند الضحية كبنّاء في المنزل.

وكان يحوز على مفتاح الباب الخلفي، ومن خلال مواجهته بالحقائق، اعترف وصرّح أنّه خطّط للأمر رفقة صديقين له من نفس اليوم.

وبقيا ليلة في منزل الضحيّة مختبئين في المرآب، بعدما استعملا المفتاح وعليه تم توقيف الثلاثة، أضافة إلى ثمانية أشخاص آخرون تورّطوا في بيع وشراء.

المسروقات وإخفائها بطريقة غير شرعية الأشياء المسروقة.

ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة الدار البيضاء لاستكمال مجريات التحقيق خلال الايام المقبلة