توقيف عنصر دعم الإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم.

فيما دمّرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهابي أوقفت مفرزة للجيش الوطني عنصر دعم للجماعات الارهابية بمستغانم

فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية تقليدي الصنع”.

وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشّعبي خلال عمليات متفرقة بكل من الجلفة وتلمسان وتمنراست ثلاثة 03 تجار مخدرات وحجزوا 13.8 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 148 قرص مهلوس وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضاغطة.

في حين تم توقيف أربعة (04) مهربين بتيارت وبسكرة وحجز “9189” وحدة من مختلف المشروبات و”855″ كيلوغرام من مادة التبغ.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 4 أشخاص بحوزتهم بندقية تقليدية الصنع بسكرة.

فيما أوقف عناصر حرس الحدود “10” مهاجرين غير شرعيين من جنسيّات مختلفة بتلمسان .