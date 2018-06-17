توقيف “فوطوڤراف” متورط في ترويج “الكاشيات” بمحله في سعيدة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بولاية سعيدة،من توقيف أربعة أشخاص بينهم أربعيني يستغل محل للتصوير الفتوغرافي بحي عبان رمضان لترويج المخدرات.

تعود حيثيات القضية إلى الى الأيام الأخيرة من شهر رمضان إثر دوريات قامت بها ذات المصالح، أين تم القبض على ثلاثة أشخاص معروفين بترويج المخدرات.

وهذا بعد إخضاعهم لعملية تفتيش أين عثر بحوزتهم 10 أقراص ومبالغ مالية، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة ومباشرة التحريات معهم.

حيث أفضت التحريات،إلى معرفة مصدر هذه السموم،وهو الشخص الرابع البالغ من العمر 41 سنة،يستغل محل للتصوير الفتوغرافي،بحي عبان رمضان بسعيــدة.

وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم تفتيش المحل،ليتم العثور على 5100 قرص مهلوس من أنواع مختلفة و قارورتين من سائل مخدر .

كما مكنت عملية تفتيش لمسكنه العائلي من العثور على 2500 قرص مهلوس أخرى من أنواع مختلفة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 185 مليون سنتيم يعد من نتاج ترويج هذه السموم.

لتبلغ الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة المحجوزة التي كانت بحوزته 7600 قرص مهلوس.

المشتبه فيهم الأربعة أنجز ضدهم ملف قضائي وسيحالون في الساعات القادمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.