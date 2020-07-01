توقيف لص سرقة هاتف محامية داخل محكمة العفرون في البليدة

تمكنت مصالح امن دائرة العفرون الواقعة غرب البليدة من توقيف لص يبلغ من العمر 45 سنة مسبوق قضائيا ،قام بسرقة هاتف نقال لمحامية تدعى م.و .

المتهم استغل قيام الضحية باستخراج ملف من داخل محكمة العفرون وسرقة الهاتف النقال3

مصالح امن دائرة العفرون العاملين على مستوى المحكمة قاموا بفتح تحقيق حول هوية اللص، حيث تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة وتحديد الجاني.

ليتم توقيف الحاني واقتياده الى مقر امن دائرة العفرون لتحرير له محضر سماع، قبل تقديمه للعدالة من اجل المحاكمة.

كما تم استرجاع هاتف واعادته الى الضحية في انتظار محاكمة المتهم