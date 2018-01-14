توقيف محتالة أدعت أنها سكرتيرة  قايد صالح

أطاحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة بامرأة إدعت أنها تشتغل سكرتيرة لرئيس أركان الجيش الشعبي ونائب رئيس الجمهورية قائد صالح.

وتمكنت المعنية التي تقطن ببلدية ميلة من النصب على امرأة وسلبتها مليارين و 200 مليون سنتيم اضافة الى مصوغات ذهبية بقيمة 300 مليون سنتيم .

وعلمت “النهار” من مصدر خاص بأن الضحية سلمت للموقوفة المبلغ لشراء المسكن بضواحي العاصمة المملوك لأحد اقاربها قبل ان تتهرب منها.

و بخصوص المصوغات الذهبية فالضحية سلمتها للمتهمة سلفة للإحتفال بعرس دون ردها .

وقد تمت متابعة المعنية بتهمة النصب والإحتيال وانتحال الوضائف مع التهديد بالقتل وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور .

و اودعها قاضي التحقيق بمحكمة ميلة الحبس.