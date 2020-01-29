توقيف محتال إدعى أنّه مسؤول بشركة بناء في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص إحتال على عدد من التجار مدعيًا أنّه إطار بإحدى الشركات.

وحسب ذات المصادر فإنّ عملية الإطاحة بالمتهم، البالغ من العمر 45 سنة تمت بعد شكوى تقدم بها أربعة تجار لمحلات خاصة ببيع مواد البناء والخردوات إلى مصالح الأمن الحضري.

وهذا بخصوص شخص إقترض منهم مبالغ مالية وسلع وآلات خاصة بالبناء ولم يقم بتسديد الديون المترتبة عليه.

حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للسلع والمبالغ المالية بـ73.689.600 دج.

وبناء على ذلك، فتحت المصالح تحقيقًا في القضية، الذي أسفر عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه وتوقيفه.

ومن خلال التحقيق معه تبيّن أنّه نصب على ضحاياه وأوهمهم أنّه مسؤول لدى إحدى الشركات الخاصة بالبناء.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المتهم أمام وكيل الجمهورية الّذي أودعه الحبس بتهمة النصب والإحتيال.