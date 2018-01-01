توقيف محتفلين برأس السنة متلبسين بحيازة أقراص اكستازي وواقيات جنسية بوهران

تمكنت أمس عناصر من الأمن الثاني بحي البلاطو في وهران من توقيف 4 أشخاص من بينهم فتاتين ينحدرون من ولاية بجاية،

تنقلوا إلى وهران للاحتفال بنهاية السنة، ضبطت بحوزتهم كمية من أقراص الاكستازي.

العملية التي نفذتها ذات العناصر خلال دوريات روتينية لها في اطار المخطط الأمني الاستثنائي المسطر خلال احتفالات رأس السنة الميلادية،

تمت بعد الاشتباه في سيارة كان على متنها الموقوفين ليتم بعد إخضاعهم التفتيش بحجز مجموعة من أقراص الاكستازي إلى جانب خمور وواقيات جنسية،

ليتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم الى مقر الأمن الحضري الثاني للتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام العدالة للبث في قضيتهم.

وفي عملية تانية تمكنت عناصر من الامن بوهران من تفكيك شبكة متكونة من 3 أشخاص متلبسين بمحاولة سرقة مستلزمات سيارات،

أين تم العثور بحوزتهم على 4 أجهزة مياه هواتف نقالة، ومعدات تستعمل في عمليات كسر المركبات السطو على محتوياتها.