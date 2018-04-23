توقيف مروّج “الزطلة” بأحياء خنشلة وإيداعه الحبس

تمكّن عناصر الأمن الحضري الثاني بخنشلة، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر مسبوق قضائيا.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2018.03.15، أثناء قيام عناصر الأمن الحضري الثاني الداخلي بعملية مداهمة.

استهدفت مختلف شوارع وأحياء مدينة خنشلة اختصاص، بناء على معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات.

على مستوى حي طريق زوي خنشلة، قامت عناصر الشرطة بإعداد خطة محكمة لتوقيفه متلبسا، أين تم توقيف المشتبه فيه.

على مستوى الحي المذكور سلفا، هذا الأخير وبعد إخضاعه للتلمس الجسدي عثر بحوزته على قطع من المخدرات (كيف معالج).

قدر وزنها الإجمالي بـ 04 غرام ليتم استصدار إذن بالتفتيش صادرعن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه بتهمة عرض بطريقة غير مشروعة للمخدرات على الغير.

لغرض الاستهلاك الشخصي، وبموجبه تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.

هدا الأخير التمس في حقه عام حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.