توقيف مروّج المخدرات وحجز 1.5 كلغ “كيف” و660 قرص إكستازي ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة، الأسبوع المنصرم. من توقيف مشتبه فيه ، يتاجبر في المخدرات بشتى أنواعها.

حيث مكنت العملية من ضبط أزيد من 1.5 كلغ من المخدرات “كيف معالج”و (660) كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية هذه نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط مشبوه لشخص يروج المخدرات بشتى أنواعها. ليتمّ تحديد هويته وتوقيفه ،وتقديمه أمام الجهات القضائية. ومتابعته في ملف الاتجار الغير مشروع بالمخدرات.

