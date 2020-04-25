توقيف مسؤول بسوناطراك في لبنان في قضية فساد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن توقيف 17 شخصا بينهم 16 من موظفي ومسؤولي المنشأت النفطية وكذا مدير شركة سوناطراك في لبنان في قضية فساد.

وأوضحت ذات المصدر ان أمر التوقيف جاء من طرف القاضية غادة عون في جبل لبنان عقب التحقيقات التي أجرتها في ملف الوقود المغشوش.

أين أسفرت التحقيقات تلاعبات كبيرة في عمليات التصدير وكذا تلقي رشاوي من كبار الموظفين بالشركة.

وجاءت التحريات على خليفة فضيحة إفراغ باخرة الوقود مساء أمس من دون تكبيد الخزينة خسائر.

وأمرت القاضية بوضع المتهمين في الحبس الإحتياطي لحين إرجاء تحاليل على عينات من الوقود وإستكمال التحقيقات.