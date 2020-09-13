توقيف مشعوذ وعدة زبائن ببلدية وادي الماء في باتنة

أخبار الجزائر
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توقيف مشعوذ وعدة زبائن ببلدية وادي الماء في باتنة
بقلم سعيد حريقة

تمكنت اليوم مصالح أمن بلدية وادي الماء من توقيف مشعوذ ستيني بمسكنه في بلدية وادي الماء بولاية باتنة، مع توقيف عدد كبير من الزبائن نساء ورجالا من داخل وخارج الولاية كانوا ينتظرون دورهم.

كما تم تفتيش المسكن الثاني للمتهم أين تم العثور على عدد كبير من صور النساء و الرجال والأطفال، إضافة الى تمائم مختلفة ومواد تستعمل في السحر والشعوذة.

وهي العملية التي لقيت استحسانا كبيرا وسط المواطنين خاصة وأنها جاءت في اطار سلسلة من التوقيفات التي تقوم بها مصالح الأمن ضد المشعوذين عبر تراب الولاية منذ مدة.

خاصة خلال الأشهر الأخيرة بعد أن أصبح نشاط نشاط السحرة والمشعوذين منتشرا بشكل غير مسبوق، في وقت كثر فيه ضحايا هذا النوع من الاجرام، من الجنسين ومن مختلف الأعمار.


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