توقيف مهرّب محركّات السيّارات بتبسّة

تمكنت فرقة البحث والتّدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة يوم أمس من توقيف شخص بجرم تهريب محركّات السيّارات.

وجاءت العملية على إثر معلومات وردت لمصالح الشرطة مفادها عزم شخص مجهول الهويّة على تهريب كمية من محرّكات السيّارات.

على متن مركبة ،وعليه واستغلالا للمعلومات تم نصب كمين محكم على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بتبسة .

والمؤدي إلى حي “سكانسكا” بتبسة ،ما أسفر على توقيف مركبة من نوع “رونو ماستر” كان يسير سائقها بسرعة فائقة.

حيث تمت مباغتة سائقها وتوقيفها وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 11 محرك مركبة ليتم تحويل المركبة رفقة المحجوزات .