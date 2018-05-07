تمكّن عناصر الأمن الحضري الثاني مكمل غذائي مهرب بالوادي، من توقيف شاب في الثلاثينيات من العمر.

بحوزته 10320 ظرف مُكمّل غذائي من صنع أجنبي مستورد عن طريق التهريب .

تفاصيل العملية تعود وقائعها أثناء قيام عناصر الشرطة بعملية فجائية لمراقبة المركبات النفعية الخاصة بنقل البضائع.

ليلفت إنتباه عناصر الشرطة شاحنة من الحجم الصغير يقودها شاب في الثلاثينيات من العمر، وبعد عملية توقيفه وتفتيش المركبة.

تبين أنها محملة بكميات جد معـتبرة لمكمل غذائي ذات صنع أجنبي قدر وزنه بــ 309600 غرام، ليتم مباشرة تحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن الحضري الثاني مع حجز السلعة.

وعقب فتح تحقيق في القضية، تبين أن البضاعة أجنبية الصنع مقلدة مستوردة عن طريق التهريب بإستعمال مركبة.

وتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية لأجل استكمال إجراءات التحقيق.