توقيف موظّفة بمحكمة تيزي وزو طلبت رشوة لمساعدة متّهم

تمكّنت مصالح أمن تيزي وزو أمس الخميس، من إلقاء القبض على رئيسة ضبطية لدى محكمة تيزي وزو، بتهمة تلقّي رشوة.

وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن القضية تعود إلى شكوى تقدّم بها مواطن أمام الجهات الأمنية المختصة .

يتّهم فيها موظفة بقطاع العدالة بطلب رشوة مالية مقابل تقديم تسهيلات لأحد المتهمين الذي يجري التحقيق معه بذات المحكمة.

وعلى إثر الشكوى الواردة أشرف رئيس أمن الولاية على التحقيق في القضية وبعد إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة تيزي وزو.

تمّ استدراج زوج المشتبه فيها لأجل تسليمه المبلغ المتفق عليه، وبمجرد خروج المواطن من مكتب الموظفة فوجئت بمداهمة مصالح الأمن.

وتم توقيفها في حالة تلبس رفقة زوجها، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات تمّ تحويل المعنيين إلى محكمة تيزي وزو .

أين أمر وكيل الجمهورية بوضعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما على العدالة.