توقيف موظفة رئيسية ببريد بالطارف بتهمة سحب أموال من مواطنة تقطن بدبي

علمت النهار، أن إدارة البريد بالطارف أوقفت موظفة تشغل عون رئيسي بالقباضة الرئيسية لبريد الطارف،

بتهمة سحب أموال على مراحل من حساب سيدة تقطن دبي بالامارات العربية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مستثمر من ولاية برج بوعريريج،كان قد اشترى منزل بالقالة من السيدة القاطنة بدبي،

وشرع في صب مبلغ المنزل في حساب صاحبة البيت،إلا أن الموظفة المعنية،تقوم بسحب الأموال التي تصب في حساب صاحبة البيت.

وبعد اكتشاف الفضيحة تم اقرار توقيفها التحفظي الى غاية التحقيق التفتيشي

وتعد هذه الفضيحة الخامسة لقطاع البريد تخص تحويل واختلاس أموال من حسابات الزبائن في ظرف أشهر قليلة.