توقيف موظف بوهران متلبسا باستلام 64 مليون مقابل سكن اجتماعي وهمي

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بمتورطين في قضية نصب واحتيال، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الإثنين.

وتتعلق القضية بالتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية رسمية توهم الضحايا باستفادتهم من سكنات إجتماعية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وجاءت العملية الأولى إستغلالا لشكوى تقدم بها أحد الضحايا من بين 5 آخرين ضد إمرأة تبلغ من العمر 43 سنة.

وقامت هذه المرأة بوعد الضحايا بسكنات إجتماعية وهمية مقابل مبالغ مالية، مسلمة إياهم قرارات تخصيص مسبقة لسكنات عمومية.

وكانت هذه القرارات صادرة عن دائرة بئر الجير، مع أوامر بالدفع لتسديد المبلغ صادرة عن ديوان الترقية والتسير العقاري .

وبعد ذلك تبين أن هذه القرارات التي تمنح الإستفادة من سكنات مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 80 إلى240 مليون سنتيم، مزورة.

وبناء على التحريات الأولية تم إلقاء القبض على شريكيها في الخمسينيات من العمر، يضيف ذات المصدر .

وبعد إستصدار إذن بتفتيش مسكن أحدهم تم ضبط مجموعة من المحررات الإدارية متمثلة في قرارات تخصيص مسبقة وأوامر بالدفع مزورة.

وفي عملية ثانية لذات الفرقة، تم توقيف شخص أخر يبلغ من العمر 48 سنة عقب إيداع إحدى ضحاياه شكوى ضده.

ويعمل هذا الشخص الموقوف موظف بدائرة وهران، أوهم الضحية بمساعدتها على الإستفادة من سكن إجتماعي

ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه متلبسا على مستوى حي العقيد لطفي أين كان بصدد استلام مبلغ 64 مليون سنتيم.

وتم العثور معه على 4 دفاتر عائلية، 04 بطاقات تعريف، ووثائق ادارية متمثلة فى شهادات ميلاد ونسخ من وصل إيداع.

وتم تحرير ضد المتورط في قضية النصب والإحتيال، سوء إستغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، سيحال بموجبها أمام العدالة.