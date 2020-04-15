توقيف 10 أشخاص تورطوا في شجارات بإستخدام الأسلحة البيضاء بالبليدة

ألقت عناصر الدرك الوطني بالأربعاء في البليدة، القبض على 10 أشخاص، بينهم 8 مسبوقين قضائيا، لمشاركتهم في شجار باستخدام الأسلحة البيضاء.

وحسب بيان لمجلس قضاء البليدة، اليوم الأربعاء، تم القبض على المعنيين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تتمثل في سيف وسكاكين من الحجم الكبير.

وكذا خناجر ومنشار، وقضيب حديدي، وعصا خشبية.

وتعود تفاصيل العملية، حسب ذات البيان، ليوم 12 و13 أفريل الجاري، أين وقع شجار بالأسلحة البيضاء بحي 5 جويلية بالأربعاء، ما بين بعض السكان المرحلين من مدينة الاربعاء وآخرين مرحلين من حي النخيل بباش جراح.

ولاذ الجميع بالفرار، فور تدخل عناصر الدرك الوطني.

وقد نتج عن هذا الشجار، اصابة المتشاجرين بجروح متفاوتة الخطورة، علاوة على تخريب سيارات سكان الحي.

وعلى اثر ذلك، منحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، اذنا بتفيش مساكن الأشخاص المتورطين في الشجار، بعد تحديد هويتهم.

وبسماع الموقوفين، تبين أن سبب الشجار راجع لقيام بعض الشباب المرحلين من حي النخيل بباش جراح، بلعب القمار أمام احدى العمارات التي يسكنها المرحلون من مدينة الأربعاء.

والذين طلبوا منهم تغييرالمكان، والكف عن الكلام الفاحش ليندلع الشجار بينهم.

وبعد استكمال التحريات، قدم المعنيون أمام مصالح نيابة الجمهورية، بتاريخ اليوم، أين توبعوا بتكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنح الضرب، والجرح العمدي المتبادل بالسلاح.

وحمل الاسلحة استعملت في تجمهر، تمت تفرقته بالقوة، والمشاركة في مشاجرة التحطيم العمد لملك الغير، وحيازة أسلحة من الصنف السادس دون سبب مشروع، ومخالفة مرسوم الحجر الصحي.

وأحيل جميع المتهمين، أمام قسم الجنح بمحكمة الأربعاء، بموجب اجراءات المثول الفوري، يضيف البيان.