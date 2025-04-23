توقيف 12 عنصرا دعم للإرهاب وضبط ذخيرة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالناحية العسكرية السادسة، من ضبط قاذفين (2) صاروخيين من نوع RPG-7 و (4) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، كما أوقفت 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 أفريل 2025. أين تم ضبط قاذفين (2) صاروخيين من نوع RPG-7 و (4) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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