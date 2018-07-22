توقيف 14 مهربا وضبط 5 دراجات نارية بكلّ من عين قزام وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت، بكلّ من عين قزام وبرج باجي مختار 14 مهربا وضبطت

مركبتين رباعيتي الدفع و 05 دراجات نارية و 05 أجهزة للكشف عن المعادن.

حسب ما جاء في بيان اليوم الأحد لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت 21 جويلية2018 بكل من عين قزام وبرج باجي مختار 14 مهربا.

كما ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وخمس 05 دراجات نارية ومعدات تفجير وخمسة 05 أجهزة للكشف عن المعادن.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست شخصا بحوزته بندقية صيد.

ومن جهة أخرى، ببشار ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ48.5 كيلوغرام.

في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ42 قنطار من مادة التبغ.