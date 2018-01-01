أوقفت قوات الشرطة 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية، إثر عمليات مداهمة نفذتها مؤخرا بكل من ولايات الجزائر، عين الدفلى وبومرداس.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الشرطة بالولايات الثلاث،

“مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة وأسفرت عن توقيف 176 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية,بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء

محظورة”.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى قيام شخصين مشتبه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في وسط الحي الذي يقطنان في.

أين تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما في حالة تلبس وبحوزتهما كمية من الكيف المعالج و900 قرص مهلوس”.

كما تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من “توقيف 173 شخصا مشتبها فيهم”، وتم خلال

العملية “حجز 999 قرصا مهلوسا،

وكمية معتبرة من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام”.

في نفس السياق، تمكنت عناصر أمن دائرة بودواو من “توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 473 غرام من مادة القنب الهندي”.