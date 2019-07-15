توقيف 20 مناصر جزائري بمصر وترحيلهم إلى الجزائر

قررت السلطات المصرية، ترحيل 20 مناصر جزائري، بعد توقيفهم أمس الأحد، عقب مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره النيجيري.

وتم توقيف المناصرين الجزائرين، من طرف السلطات المصرية، خلال الإحتفالات بالفوز على نيجيريا، أين حاولو اقتحام ملعب “القاهر الدولي”، للإحتفال مع لاعبي الخضر.

وقررت السلطات المصرية، ترحيل الـ20 مناصر جزائري، في الرحلة المبرمجة صبيحة اليوم الإثنين، نحوى الجزائر.

وعاشت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، أجواء استثنائية، بالنظر للأجواء التي صنعها أنصار الخضر، بعد تأهل المنتخب الوطني، لنهائي أمم إفريقا 2019.