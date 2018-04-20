على إثر نداء قاعة الإرسال لأمن ولاية البليدة مفاده وجود مركبة في حدود الساعة الثانية صباحا على متنها أشخاص مشبوهين.

وهذا على مستوى أحد شوارع وسط مدينة البليدة، تنقلت عناصر فرقة البحث والتدخل إلى عين المكان أين تم تطويق المركبة .

عبارة عن شاحنة من الحجم الصغير وتوقيفها، ليتبين أن على متنها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سُكر.

حيث أسفرت عملية تفتيش المركبة على العثور على أسلحة بيضاء تمثلت في سكينين من الحجم الكبير وسكين من نوع “أوكابي “.

كما تم العثور على قارورتي غاز مسيلة للدموع كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد المركبة وفي الأبواب.

كما تم العثور لدى أحد المشتبه فيهم على قطعة مخدرات وزنها 03 غرام حاول التخلص منها برميها خارج المركبة .

ليتم تحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحريات.

ولقد تم تقديم المشتبه فيه الثلاثة البالغة أعمارهم بين 25-33 سنة أمام الجهات القضائية، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس.