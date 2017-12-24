توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة جمعية ديوان السياحة بتلمسان

تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة جمعية ديوان السياحة بوسط الولاية.

وتعود وقائع القضية بناء على شكوى تقدم بها رئيس جمعية ديوان السياحة لبلدية تلمسان الأسبوع الماضي

بخصوص تعرض مقر الجمعية للسرقة من طرف مجهولون.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية تلمسان ، فإن السرقة استهدفت ممتلكات الجمعية المتمثلة في جهاز تلفاز نوع Samsung 42 pouce ، مستقطب الأمواج نوع Geant

بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد ، جهاز إعلام آلي نوع Samsung شاشة 19 pouce ، لوحة مفاتيح ، وحدة مركزية ، فأرة

وكذا جهاز dvdنوع Samsung ، لباس تقليدي شدة كاملة بالحلي الجوهر.

وأسفرت التحقيقات التي قام بها الأمن، من خلال استغلال البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة

عن تحديد هوية المشتبه فيهم الذين تبلغ أعمارهم 22 سنة و53 سنة والآخر31 سنة.

وتم توقيف أفراد الشبكة وتحويلهم إلى المحكمة المختصة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.