توقيف 3 أشخاص وحجز 500 قرص “إكستازي” في قالمة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالحجار، من الاطاحة بشبكة وطنية لترويج المؤثرات العقلية الصلبة بمحطة المسافرين وسط قالمة.

وحسب مصادر النهار، فإن العملية جاءت اثر تتبع وترصد لخطوات الموقوفين الـ 3 من وسط عنابة الى محطة المسافرين بقالمة واسفرت العملية عن حجز 500 قرص صلب من الاكستازي.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين لتقديمهم خلال الساعات القادمة أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية و القانونية المعمول بها في مثل هده القضايا.