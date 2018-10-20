توقيف 6 أشخاص يحملون 18 كلغ من “الزطلة” في سيارتهم بتلمسان

تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان مؤخرا، من حجز 18 كغ من الكيف المعالج ببلدية مغنية وتوقيف 6 أشخاص، حسب بيان لهذا السلك الأمني، اليوم السبت.

وأضاف ذات المصدر أن العملية قام بها عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن الولاية، بعد ورود معلومات تفيد بتواجد كمية من المخدرات بمركبة بأحد أحياء مدينة مغنية.

و سمحت عملية التحري من العثور على المركبة التي كان على متنها 3 أشخاص، يضيف المصدر.

حيث تم العثور بالصندوق الخلفي لها على الكمية المذكورة من الكيف المعالج.

و تم خلال التحقيق الأولي تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين ذوي صلة بهذه القضية.

ليتم تقديم الأشخاص الموقوفين الستة لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.