توقيف 3 تجار مخدرات وحجز قنطارين زطلة في تلمسان

أوقف حراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، 3 تجار مخدرات، في تلمسان، وجدوا بحوزتهم 200 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، ضبطت وحدات حرس السواحل، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 105,7 كيلوغرام، بكل من الغزوات وبني صاف.

وفي سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 23,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، ببرج باجي مختار.

وفي حين ضبط عناصر الدرك الوطني 8,680 كيلوغرام من نفس المادة، كانت بحوزة تاجر مخدرات بسطيف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة، 39 منقبا عن الذهب، بكل من جانت وتمنراست.

وحجزت على غثر هذه العملية، 38 مولدا كهربائيا و28 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى شاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب.

فيما كشف عناصر الدرك الوطني، ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع، بالطارف.

وحجزوا بداخل هذه الورشة، 595 غرام من الكيف المعالج، وبندقية صيد، ومعدات لتعبئة الخراطيش، وكمية من الذخيرة، وأغراض مختلفة أخرى.